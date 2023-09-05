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مع فرض «التوك توك» حضوره على طرق لبنان، يطرح السؤال: هل هذه العربة آمنة؟ هل طرق لبنان صالحة لسير»التوك توك»؟ ما مصير الركّاب لو تعرّضت لحادث؟ بالطبع، لا جواب واضحاً على هذه المسألة، ربما لم يفكر أحد فيها. المهمّ لدى الناس في خضم هذه الظروف الصعبة هو البحث عن وسيلة نقل رخيصة حتّى لو كانت خطرة.

يُهيمن «التوك توك» على سوق النقل في منطقة النبطية، فهي الوسيلة الأوفر والأكثر طلباً، وليس مستغرباً أن تدخل أيضاً على خطّ نقل الطلاب إلى المدارس، مع ارتفاع كلفة النقل التي قد تتخطى الـ50 دولاراً للطالب الواحد. يُقرّ «ياسر» أحد سائقي «التوك توك» أن الخطر يلاحق هذه الوسيلة، نظراً إلى أنّ الحفر تكثر على طرق المنطقة، ما يرفع نسبة الحوادث. في المقابل، يشير ياسر إلى أنّ مؤشرات حوادث «التوك توك» لا تزال محدودة نسبياً، من دون الغاء الأخطار. يقول: «في كلّ مشوار، أشعر بوجود الخطر، في كلّ حفرة أسقط فيها، أرى الموت المحتّم، فـ»التوك توك» ليست وسيلة آمنه كغيرها، لكنّها وُجدَت لتلبية حاجات الناس».

لا يخفي «محمد» وهو والد لأربعة أولاد أنّه قرّر الإستعانة بـ»التوك توك» لنقل أولاده إلى المدرسة. لا ينكر وجود خطر عليهم، كونها غير آمنة، لكن في ظلّ هذه الظروف الصعبة، «نُفضّلها على الباص الذي فرض أجرة عالية». سيدفع 15 دولاراً تقريباً عن كل ولد، بينما كان سيدفع 25 دولاراً في «الباص»، هذا الفارق «أشترى به الكتب والقرطاسية».