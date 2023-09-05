بوتين لأردوغان: السوريون هم وحدهم من يقررون مستقبل بلدهم

A + A -

الوطن السورية: تمسك دمشق بموقفها الثابت بضرورة انسحاب تركيا من الأراضي السورية كطريق وحيد لإعادة العلاقات معها تزامن مع موقف روسي ثابت خرج على لسان الرئيس فلاديمير بوتين الذي أكد مجدداً وجوب الحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وبأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده بعيداً عن أي إملاءات خارجية، وذلك بعد مباحثات أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.

بوتين وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان عقب جلسة مباحثات عقداها أمس في سوتشي قال: «ناقشنا التسوية السياسية في سورية وتعاوننا في إطار صيغة أستانا التي تعتبر الأكثر فاعلية»، مؤكداً أن «النهج الأساسي لتسوية الأزمة هو الحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده من دون أي إملاءات خارجية».

وأضاف: «نحن نستوعب أنه من أجل إطلاق إعادة إعمار واسعة النطاق في سورية، من الضروري تحقيق المصالحة الوطنية والوفاق انطلاقاً من حقيقة أن السوريين أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبل سورية، من دون فرض أي وصفات أو نماذج جاهزة من الخارج».

وأوضح الرئيس الروسي أنه خلال المحادثات مع أردوغان ناقش التسوية السورية، وقال: «نقدر كثيراً تعاوننا مع الجمهورية التركية في هذا المجال على وجه الخصوص، ونتعاون بشكل بناء في إطار صيغة أستانا، الآلية الأكثر فاعلية، حتى اليوم، للمشاورات الدولية بشأن سورية».