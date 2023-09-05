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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 5 أيلول 2023

5
SEPTEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

رأى مصدر أمني إقليمي أن حالة العداء العربي التركي والعربي الكردي سوف تشكل البيئة الجديدة لشمال سورية والعراق ولن يكون ممكناً إيجاد تسويات لها ولن يكون سهلاً على الأميركيين العمل في هذه البيئة، وكما أدت بيئة مشابهة في لبنان من زاوية الأحداث الطائفية إلى الانسحاب الأميركي بمجرد التعرّض لعمليات مقاومة قبل أربعين سنة سيحدث الشيء نفسه في سورية والعراق.

 

خفايا

علق مصدر نيابي على تلميح نواب تغييريين بأن للأميركيين يداً في مبادرة الرئيس نبيه بري ربطاً بزيارة هوكشتاين وصولاً لإعلان الانفتاح على المبادرة، فقال: هل يخشون تهديدهم بالعقوبات إذا قاموا بالمقاطعة، ولهذا أشاروا إلى العقوبات كسبب للمبادرة؟

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
سُئل وزير معني: ما الحل لقضية المصارف والمودعين، فأجاب ساخراً وضاحكاً: نبحث عن حل من بين عدة حلول!

غمز
تلقَّت جهات معنية إشارات دولية أن لا تبديل في قواعد الاشتباك في الجنوب، ولا على أيّ مستوى..


همس
يتخوف خبراء من نهج تحصيل تمويل الخزينة من زيادة الرسوم والضرائب، سواء في موازنة الـ2023 التي لم تقرّ، وموازنة الـ2024 التي لم تُدرس بعد!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ المسؤولة الإعلامية لأحد الوزراء دفعت ثمن خلافه مع المدير العام، بحيث تمّ الاستغناء عن خدماتها، واستعان الوزير برئيس احدى وحدات الوزارة لتصريف الأعمال ولو أنّه من خارج المجال الإعلامي.

 

بعدما عانى جهاز تابع لإحدى الوزارات الحيوية من نقص في المحروقات ما تسبب بشلّ عمله، تم اكتشاف أنّ مكتب الوزير يحصل على 18 ألف ليتر بنزين شهرياً كمصروف خاص توزع على المحاسيب بينما الجهاز مشلول عمله.

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