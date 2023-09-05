«اليونيفيل» تختار العقلانيّة: لا شيء سيتغيّر

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

نسف الناطق الرسميّ باسم قوّات «اليونيفيل» اندريا تننتي عمليا ما ورد في نص مشروع التمديد للقوات الدولية في الجنوب، وفي موقف يتماهى مع ما قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بان القرار سيكون «حبرا على ورق»، قال تننتي أن شيئاً لن يتغيّر في عمل قوّات الطوارىء الدولية على الأرض بعد التمديد لمهمّتهم، مؤكدا «ان الشراكة مع الجيش اللبناني سوف تبقى، والتنسيق الذي بدأ عام 2006 لن يتغير وسوف يبقى».

واشار تننتي الى أن مجلس الأمن مدّد مهمّة اليونيفيل، ولكنهم سيعملون وفق المبادىء نفسها للقرار 1701 قائلاً: لم يتغير شيء، لا زلنا نكمل تعاوننا وتنسيقنا مع الحكومة اللبنانية ومع الجيش اللبناني، ولا أعتقد أن مهمتنا قد تغيرت في الجنوب، اللغة التي استخدمت عام 2006 هي نفسها التي استُخدمت هذا العام في التمديد.