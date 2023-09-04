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تحرّك رسمي بعد التبليغ عن النفايات الطبية في صيدا

4
SEPTEMBER
2023
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سارعت الجهات الرسمية المعنية الى التحرك، على أثر  التبليغ عن العثور على نفايات طبية مرمية بالقرب من حاويات النفايات عند البوابة الفوقا في صيدا، والتي تعود لاحد المختبرات الطبية في المدينة.

فقد فتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادث، فيما ارسلت بلدية صيدا عناصر من شرطتها الى المكان، وعملت طبابة القضاء والبلدية على التواصل مع ادارة المختبر المعني لاستيضاح الامر. وعلى الفور، تم رفع النفايات التي تضمنت انابيب طبية مخصصة لفحص الدم وعلبا لفحص البول والبراز وحقنا طبية، من المكان ونقلت الى سينيق حيث المكان المخصص لها

وكان "فوج  الانقاذ الشعبي" في صيدا التابع لمؤسسة معروف سعد، تلقى اتصالا من احد المواطنين يشير الى انتشار روائح دماء كريهة بالقرب من مستوعب نفايات عند البوابة الفوقا، فتحركت سيارة تابعة لفريق الانقاذ على الفور  الى المكان، وتم العثور على هذه النفايات الطبية من انابيب وعلب وحقن بالمئات وايصالات للمرضى تُبين  اسم المختبر المعني، فتم تبليغ الجهات المعنية من طبابة قضاء وقوى والبلدية وتمت معالجة الموضوع ورفع النفايات من المكان حفاظا على السلامة العامة.

 

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