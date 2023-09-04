living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البستاني: اننا بحاجة الى المصارف لكن امامها واجبات تجاه المودعين

4
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن النائب فريد البستاني، في تصريح في المجلس النيابي، أنه حضر اليوم اجتماع لجنة المال والموازنة، "وعنوان الدعوة هو متابعة المستجدات حول اقتراحي قانون اعادة التوازن والانتظام المالي وقانون معالجة أوضاع المصارف".

وقال: "الاسبوع الفائت، طلبنا من الحاكم بالانابة وسيم منصوري تزويدنا بنسخة من الحساب المالي السنوي للمصارف الاساسية، ونعلم ان المصارف تقدم سنوياً تقريراً الى مصرف لبنان. وهذا التقرير يجب ان يكون موجودا، لان هذه المصارف تتبع نظام المحاسبة الذي تتبعه شركات القطاع الخاص والتي تقدم موازنة آخر السنة الى وزارة المال".

وتساءل: "كيف نستطيع التحدث عن توازن مالي دون خطة اقتصادية واضحة، ودون موازنة واضحة ودون قطع حساب؟ لا نستطيع ان نشرّع لان الاقتصاد والمال علم، وقد اعتدنا على ادارة شؤون الدولة "على الهوارة"، وهذا امر غير مقبول ابدا في ضوء الانهيار المالي الذي نعيشه اليوم وضياع حقوق المودعين في المصارف".

وتابع: "الحديث اليوم كان عن كيفية اعادة أموال المودعين، وهذا حق مقدس للمودع، وبالتالي يجب الاسراع في تلزيم التدقيق لشركة محلية، اذ لا يمكننا الانتظار لتلزيم التدقيق لشركة أجنبية، وعلى مصرف لبنان أن يعطينا صورة عن الوضع الحالي للمصارف الأربعة عشر الموجودة حالياً. واقول كرئيس للجنة الاقتصاد: لا يوجد مال اذا لم يكن هناك اقتصاد. ولا يوجد اقتصاد اذا لم يتوفر المال. واكرر أننا بحاجة الى المصارف، ولكن المصارف امام واجبات تجاه المودعين".

وأضاف: "كنت تقدمت باقتراحي قانون، الاول بشأن الاستدانة من المصارف وبالعملة الصعبة لتحريك العجلة الاقتصادية، وعلى المدين ان يعيدها بنفس العملة، وهذا ينطبق على الديون التي سوف تعطى من الآن وصاعداً. ولكني لم أشرع الدولرة وكما لم أقل أن الذي استدان في الماضي ولديه ودائع بالعملة الصعبة لا يمكنه أن يدفع دينه من ودائعه. وهذا الاقتراح لا يعني أن فريد البستاني يريد الغاء الودائع، انا شخصياً لدي ودائع في المصارف ولم أحول أموالي الى الخارج، وهذه ودائع المواطنين ولن نتخلى عنها. أما الاقتراح الآخر فهو يتعلق بشركة كهرباء لبنان، اذ لديها ايرادات بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان، وعندما تريد ان تشتري فيول يقولون لا يوجد عملة صعبة. فما الذي يمنع بعد المناقصة والاجازة لشركة كهرباء لبنان ان تحول هذه الاموال الى العملة الصعبة لشراء الفيول؟".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   