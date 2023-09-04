البستاني: اننا بحاجة الى المصارف لكن امامها واجبات تجاه المودعين

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أعلن النائب فريد البستاني، في تصريح في المجلس النيابي، أنه حضر اليوم اجتماع لجنة المال والموازنة، "وعنوان الدعوة هو متابعة المستجدات حول اقتراحي قانون اعادة التوازن والانتظام المالي وقانون معالجة أوضاع المصارف".

وقال: "الاسبوع الفائت، طلبنا من الحاكم بالانابة وسيم منصوري تزويدنا بنسخة من الحساب المالي السنوي للمصارف الاساسية، ونعلم ان المصارف تقدم سنوياً تقريراً الى مصرف لبنان. وهذا التقرير يجب ان يكون موجودا، لان هذه المصارف تتبع نظام المحاسبة الذي تتبعه شركات القطاع الخاص والتي تقدم موازنة آخر السنة الى وزارة المال".

وتساءل: "كيف نستطيع التحدث عن توازن مالي دون خطة اقتصادية واضحة، ودون موازنة واضحة ودون قطع حساب؟ لا نستطيع ان نشرّع لان الاقتصاد والمال علم، وقد اعتدنا على ادارة شؤون الدولة "على الهوارة"، وهذا امر غير مقبول ابدا في ضوء الانهيار المالي الذي نعيشه اليوم وضياع حقوق المودعين في المصارف".

وتابع: "الحديث اليوم كان عن كيفية اعادة أموال المودعين، وهذا حق مقدس للمودع، وبالتالي يجب الاسراع في تلزيم التدقيق لشركة محلية، اذ لا يمكننا الانتظار لتلزيم التدقيق لشركة أجنبية، وعلى مصرف لبنان أن يعطينا صورة عن الوضع الحالي للمصارف الأربعة عشر الموجودة حالياً. واقول كرئيس للجنة الاقتصاد: لا يوجد مال اذا لم يكن هناك اقتصاد. ولا يوجد اقتصاد اذا لم يتوفر المال. واكرر أننا بحاجة الى المصارف، ولكن المصارف امام واجبات تجاه المودعين".

وأضاف: "كنت تقدمت باقتراحي قانون، الاول بشأن الاستدانة من المصارف وبالعملة الصعبة لتحريك العجلة الاقتصادية، وعلى المدين ان يعيدها بنفس العملة، وهذا ينطبق على الديون التي سوف تعطى من الآن وصاعداً. ولكني لم أشرع الدولرة وكما لم أقل أن الذي استدان في الماضي ولديه ودائع بالعملة الصعبة لا يمكنه أن يدفع دينه من ودائعه. وهذا الاقتراح لا يعني أن فريد البستاني يريد الغاء الودائع، انا شخصياً لدي ودائع في المصارف ولم أحول أموالي الى الخارج، وهذه ودائع المواطنين ولن نتخلى عنها. أما الاقتراح الآخر فهو يتعلق بشركة كهرباء لبنان، اذ لديها ايرادات بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان، وعندما تريد ان تشتري فيول يقولون لا يوجد عملة صعبة. فما الذي يمنع بعد المناقصة والاجازة لشركة كهرباء لبنان ان تحول هذه الاموال الى العملة الصعبة لشراء الفيول؟".