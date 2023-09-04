living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - مصادر مطلعة للـtayyar.org: هذه هي العناصر التي تؤشر الى تغييرات في المشهد الرئاسي

4
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غريس مخايل-

أكدت مصادر مطلعة على سير الملف الرئاسي سلسلة من العناصر التي تؤشر الى "أن هناك تغييرات في المشهد الرئاسي قد نشهد تجليّها في شهر أيلول، اذا سرنا بخطوات حذرة من دون الافراط بالايجابية".

واعتبرت المصادر عبر الـtayyar.org أن أول مؤشر جديّ هو طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري مؤكدة أن عدداً من اللاعبين الأساسيين الاقليميين والدوليين في اتجاه لبنان قد أبلغوا بري بأهمية تلقف جميع الأفرقاء هذه الفرصة لأنها تأخذ طابعاً حاسماً بمساعدة لبنان على صعيد الانتخابات الرئاسية.
والمؤشر الثاني بالنسبة الى المصادر هو الايجابية التي تعاطى معها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع مبادرة بري.
أما المؤشر الثالث فهو تناغم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع ما طرحه بري.

وتضيف المصادر عبر موقعنا أن "المؤشر الرابع يتسم بهجوم جعجع العالي السقف على الثنائي الشيعي ما يدلّ على أنه مأزوم لأسباب عدّة، لتصل الى المؤشر الخامس وهو التحوّل الايجابي بموقف وليد جنبلاط باتجاه باسيل".

وختمت المصادر حديثها بالقول:"إن إصرار لو دريان على العودة لبيروت دليل على أن المبادرة الفرنسية لم تسقط بعد، بما معناه أن الموفد الفرنسي قد يكون حاملاً لأفكار جديدة، وانشالله يكون أيلول طرفه بالرئيس مبلول!"

غريس مخايل ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   