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بالصور: خطيب شهيدة إنفجار مرفأ بيروت يرتبط بشابة عاشت تجربته ذاتها !

4
SEPTEMBER
2023
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فابيان عون - فوشيا 

أعلن جيلبير قرعون، خطيب ضحية فوج الإطفاء سحر فارس، التي قضت ورفاقها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، عن دخوله في علاقة حب جديدة وارتباطة بالشابة جيني شحادة التي عاشت ظروفه ذاتها بعد فقدان خطيبها مروان كفوري ابن 22 ربيعًا بحادث دهس أليم.

ونشرت جيني شحادة صورة جمعتها بـ"قرعون"، وعلّقت عليها بالقول: "تحمّلنا كثيراً مشاكل بحياتنا، ولأن الحياة يجب أن تستمر رغم الحزن والفرح، كل واحد منّا كان يتمنّى ألا يقع ما وقع، وألا يخسر شريك حياته، لكن بعد الوجع والبكاء والحرقة يجب أن نبني حياتنا".

ووصفت شحادة حبيبها جيلبير قرعون بـ"البطل"، الذي رافقته بمراحل حزنه بعد فقدان خطيبته سحر فارس جراء الانفجار الذي هزّ بيروت في الرابع من آب 2020.

وكشفت، أنجيلبير من أكثر الأشخاص الذين قدموا لها الدعم المعنوي لإكمال حياتها بعد خسارتها الشاب الذي عاشت معه علاقة حب استمرت لأكثر من 5 سنوات.

وتابعت: "أنت يللي زرعت فيّ القوة من أول وجديد بعزّ وجعنا، نحن بيحقلنا نضحك وننبسط ونعيش لأن بتلبقلنا الحياة".

وتمنت جيني شحادة أن يبارك الله قصة حبهما، مؤكدة أن لديهما ملاكين في السماء هما مروان وسحر، سيرافقانهما دائمًا بكل تفاصيل حياتهما.

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