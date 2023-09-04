"القوات" تدافع عن خطاب جعجع ردا على مقال "الجمهورية" :هل "منطق الاعتدال" يقضي بالتهليل لمحور أوصل البلاد إلى جهنم؟

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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:



"بعيدا من كل منطق وواقعية، وصفت جريدة "الجمهورية" في افتتاحيتها كلمة رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع التي ألقاها بعد قداس شهداء المقاومة اللبنانية، في إطار "منطق التهديد الذي يرفض الحوار…"، مقابل ما اعتبرته "منطق الاعتدال الذي يشدد على الحوار العقلاني"، فعن أي منطق اعتدال تتحدث الجريدة؟

هل "منطق الاعتدال" يقضي بقتل الرفيق الشهيد الياس الحصروني؟

هل هذا هو "الحوار العقلاني" الذي تتبجح به الصحيفة وتدعونا إليه؟

هل "منطق الاعتدال" يقوم على افتعال الأحداث الأمنية الفتنوية التصادمية التي تزعزع الاستقرار والأمن والأمان من شويا وخلدة وعين الرمانة وصولاً إلى عين إبل والكحالة؟ هل هذا هو "الحوار العقلاني" المفترض التسليم به؟

هل "منطق الاعتدال" يقضي بالتهليل لمحور أوصل البلاد إلى العزلة والانهيار وجهنم؟

هل "الحوار العقلاني" ينفع مع فريق إجرامي إنتهازي تدميري خطف الدولة والشعب؟



إن المنطق العقلاني الوحيد هو ذاك الذي يحمي اللبنانيين من الغرق مجددا في مستنقع فريق إلغائي لا يشبع من الدماء والخراب، والمنطق الصحافي الوحيد هو ذاك الذي يلتزم حدا أدنى من الموضوعية والمهنية".