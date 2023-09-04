أبو الحسن بحث مع حمية صيانة الطرقات...وهذا ما دار حول الأملاك البحرية والنهرية

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التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة اليوم الإثنين، أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، يرافقه مسؤول ملف الإنماء بالمتن الأعلى مازن شقير، بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، وكانت مناسبة لعرض الشؤون الإنمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل فيما يخص صيانة وتأهيل الطرق في قضاء بعبدا والمتن الأعلى التي هي بحاجة للصيانة.

وأكد أبو الحسن للوزير حمية أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال والجيش اللبناني للقيام بمسح للأملاك البحرية هي "خطوة ممتازة ولها أهمّية لاستيفاء الغرامات والبدلات عن الأملاك البحرية، لكن تبقى العبرة في تطبيق الجباية".

وعبّر لحمية عن شكره لهذه الخطوة المتقدمة "بتوقيت أحوج ما نكون فيه لواردات توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من دواء واستشفاء وتأمين العام الدراسي وتوفير أبسط الخدمات للمواطن".

وأشار أبو الحسن إلى ان "الحزب التقدمي الإشتراكي حمل هذه المسألة منذ عقود وعمل عليها وكان الوزير غازي العريضي قد قام عام 2012 بمسح دقيق وشامل عبر مديرية النقل البري والبحري وأرسل نتائج المسح الدقيق الى وزارة المالية والى الاجهزة الامنية المعنيّة بهذا الأمر، إضافة الى الكتل النيابية".