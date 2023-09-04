المرصد الاوروبي وضع علامات استفهام حول جلسة الهيئة الاتهامية للبت بملف سلامة: أين مجلس القضاء الاعلى؟‎

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شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على ضرورة حصول "ثورة" حقيقية داخل الجسم القضائي حتى يتمكن من استعادة هيبته، واضعا علامات استفهام كثيرة حول ما حصل في جلسة الهيئة الاتهامية التي كان يفترض ان تبت بملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وتساءل المرصد أين مجلس القضاء الأعلى من كل ما يحصل في عدلية بيروت؟، وهل يعقل أن ينام أخطر ملفين مرا بتاريخ الجمهورية اللبنانية وهما انفجار مرفأ بيروت وملف الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع المتهم به رياض سلامة في الادراج، معتبرا انها "وصمة عار" خصوصا وأن لبنان يعاني من الانهيار واللبنانيين فقدوا أموالهم ومن هو رأس حربة في كل ما حصل تم افلاته من العقاب".