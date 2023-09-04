living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عصابة خطرة نفّذت عمليتي سطو مسلّح في الأشرفية وأدما

4
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالـي: "بتاريخ 09-08-2023 وفي محلة أدما، أقدم /3/ أشخاص مجهولين وملثّمين على الدخول إلى فيلا المواطن: و. ح. (مواليد عام 1963) وبحوزتهم مسدس حربي، وسكين. وكانت زوجته وحفيده البالغ من العمر /10/ أشهر وعاملتين منزليّتين متواجدين في المنزل، حيث أقدموا على طعن إحدى العاملتين في بطنها بواسطة السكين، فأصيبت بجروح خطيرة".

وأضاف، "وضعوا العاملتين في الحمام وأقفلوا الباب، وهدّدوا زوجته بخطف حفيدهما، وشهروا المسدس في وجهها وأجبروها على فتح الخزنة الموجودة في المنزل، وسرقوا منها مبالغ مالية عبارة عن /14،000/ دولار أميركيّ، و/1500/ يورو، و/40،000،000/ ل.ل.، ومجوهرات وساعات قُدّرت قيمتها بحوالى /90،000/ دولار أميركي، وجهاز تسجيل الكاميرات، وهاتف خلوي، وفرّوا إلى جهة مجهولة".

وتابع البلاغ، "على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بعملية السطو المسلّح وتوقيفهم، وإعادة المسروقات إلى أصحابها".

واستكمل، "بنتيجة المتابعة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية الفاعلين، وهم كل من: ف. ع. م. (مواليد عام 1978، سوري)، م. ظ. (مواليد عام 1982، سوري)
م. غ. (مواليد عام 1969، لبناني)".

وأشار البلاغ الى، أن "بعد مقاطعة المعلومات، أن أفراد العصابة المذكورة نفّذوا بتاريخ 04-08-2023 عملية سرقة بواسطة الكسر والخلع في محلة الاشرفية، حيث استهدفوا منزل مواطنة وسرقوا من داخله مصاغًا ذهبيةً ومجوهرات وصكوك ملكية، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بحوالى /300,000/ دولار اميركي".

ولفت الى، أن "بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة الجناح والثاني والثالث في محلة دوحة الحص، وتم ضبط سيارة نوع "كيا ريو" لون أسود، ودراجة آليّة لون رمادي وأزرق. بتفتيشهم والسيارة والدراجة الآليّة، عثر بحوزة الثاني على كمية من المخدرات. وبتفتيش منزل الأول تم ضبط قفازات وقناع وأدوات صناعية ولوحات سيارات.

ووفق البلاغ، "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تنفيذهم عملية السطو المسلّح في محلة أدما وطعن العاملة وتهديد ربة المنزل بخطف حفيدها وإجبارها على فتح الخزنة وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات وساعات. كما صرحوا بقيامهم بتنفيذ عملية سرقة من داخل شقة في محلة الأشرفية، وسرقوا كمية من المجوهرات. كذلك، اعترفوا بالتحضير لعملية سطو مسلّح على فيلا في محلة ساحل علما".

وختم البلاغ، "تم ضبط قسم كبير من المسروقات وإعادتها لصاحبها. وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   