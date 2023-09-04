عصابة خطرة نفّذت عمليتي سطو مسلّح في الأشرفية وأدما

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالـي: "بتاريخ 09-08-2023 وفي محلة أدما، أقدم /3/ أشخاص مجهولين وملثّمين على الدخول إلى فيلا المواطن: و. ح. (مواليد عام 1963) وبحوزتهم مسدس حربي، وسكين. وكانت زوجته وحفيده البالغ من العمر /10/ أشهر وعاملتين منزليّتين متواجدين في المنزل، حيث أقدموا على طعن إحدى العاملتين في بطنها بواسطة السكين، فأصيبت بجروح خطيرة".



وأضاف، "وضعوا العاملتين في الحمام وأقفلوا الباب، وهدّدوا زوجته بخطف حفيدهما، وشهروا المسدس في وجهها وأجبروها على فتح الخزنة الموجودة في المنزل، وسرقوا منها مبالغ مالية عبارة عن /14،000/ دولار أميركيّ، و/1500/ يورو، و/40،000،000/ ل.ل.، ومجوهرات وساعات قُدّرت قيمتها بحوالى /90،000/ دولار أميركي، وجهاز تسجيل الكاميرات، وهاتف خلوي، وفرّوا إلى جهة مجهولة".



وتابع البلاغ، "على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بعملية السطو المسلّح وتوقيفهم، وإعادة المسروقات إلى أصحابها".

واستكمل، "بنتيجة المتابعة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية الفاعلين، وهم كل من: ف. ع. م. (مواليد عام 1978، سوري)، م. ظ. (مواليد عام 1982، سوري)

م. غ. (مواليد عام 1969، لبناني)".



وأشار البلاغ الى، أن "بعد مقاطعة المعلومات، أن أفراد العصابة المذكورة نفّذوا بتاريخ 04-08-2023 عملية سرقة بواسطة الكسر والخلع في محلة الاشرفية، حيث استهدفوا منزل مواطنة وسرقوا من داخله مصاغًا ذهبيةً ومجوهرات وصكوك ملكية، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بحوالى /300,000/ دولار اميركي".



ولفت الى، أن "بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة الجناح والثاني والثالث في محلة دوحة الحص، وتم ضبط سيارة نوع "كيا ريو" لون أسود، ودراجة آليّة لون رمادي وأزرق. بتفتيشهم والسيارة والدراجة الآليّة، عثر بحوزة الثاني على كمية من المخدرات. وبتفتيش منزل الأول تم ضبط قفازات وقناع وأدوات صناعية ولوحات سيارات.



ووفق البلاغ، "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تنفيذهم عملية السطو المسلّح في محلة أدما وطعن العاملة وتهديد ربة المنزل بخطف حفيدها وإجبارها على فتح الخزنة وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات وساعات. كما صرحوا بقيامهم بتنفيذ عملية سرقة من داخل شقة في محلة الأشرفية، وسرقوا كمية من المجوهرات. كذلك، اعترفوا بالتحضير لعملية سطو مسلّح على فيلا في محلة ساحل علما".



وختم البلاغ، "تم ضبط قسم كبير من المسروقات وإعادتها لصاحبها. وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".