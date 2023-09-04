خاص - ماذا يحصل في الحزب الشيوعي... وهذا ما يحضره فاروق دحروج!

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علم موقع tayyar.org من مصادر موثوقة أنَّ الأمين العام السابق للحزب الشيوعي المحامي فاروق دحروج تقدم بورقة ثانية الى القيادة الحالية للحزب لمناقشة الأزمات التي تعصف به.

وقد تضمنت الورقة بحسب المعلومات نقاطاً إشكالية عدّة، منها ما يوصف بالموقف "الضبابي" للقيادة الحالية من المقاومة ضد إسرائيل والحرب في الاقليم خصوصاً في سوريا، وخاصة علاقة هذه القيادة بالمنظمات غير الحكومية NGO's والتي يسودها الكثير من الريبة بسبب الإختراقات الداخلية.

وقد طالب دحروج، نيابة عن كوادر حالية وسابقة في الحزب، بإجراء مناقشات وحوارات داخلية لاستعادة دور الحزب في المجتمع اللبناني. كما أشارت المعلومات إلى أنّ مبادرة دحروج جديّة وتحظى بدعم وتأييد عدد كبير من هيئات الحزب في المناطق، حتى ان بعض هذه الهيئات هدد بالاستقالة الجماعية في حال لم تؤخذ المبادرة على محمل الجدّ، لا سيما وأن الورقة تضمنت تأكيداً أن الهدف ليس استبدال القيادة الحالية ولا شق الحزب وانشاء مجموعات انشقاقية، بحسب المعلومات.