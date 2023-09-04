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نصار: توقيع اتفاقية مع منظمة اليونيسف..

4
SEPTEMBER
2023
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هنأ وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أعضاء فريق كرة السلة اللبناني، وقال: "ان وزارة الشباب والرياضة هي وزارة انمائية مستقبلية تهتم بالتوازي بقطاعين حيويين هما الشباب والرياضة".

وأضاف، "غالبًا نهتم اكثر بالرياضة اما قطاع الشباب والجمعيات الكشفية فله موقعه ولكن بدرجة اقل قياسا الى ما تعنيه الرياضة على صعيد الاستثمار والاقتصاد الرياضي".

وتابع، "الجميع يعرف انه بعد ثلاثة أعوام من التوقف في تقديم المساهمات بسبب تراجع سعر صرف الليرة وامتناع ديوان المحاسبة عن الموافقة على صرف الاعتمادات بسبب قلتها، وان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال، اتخذت الحكومة قرارا في 17 أب الماضي بناء لطلب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بالموافقة على السماح للوزارة بصرف المساعدات والمساهمات للجمعيات الشبابية والكشفية والرياضية والاتحادات بحسب الاصول المفروضة قانونا".

وكشف نصار، أنه "بالاتفاق مع الوزير كلاس ستوجه دعوة لجميع الاندية والجمعيات الرياضية في قضاء جبيل الى اجتماع تشاوري في 22 الحالي مع الوزير كلاس سيخصص للبحث في حاجات هذه الاندية"، داعيا "كل منها لتحضير ورقة بحاجاتها".

وأعلن، أن "الحكومة ستبدأ الأسبوع الحالي بمناقشة موازنة 2024 وسيكون بند المساهمات للاندية بقيمة اعلى بكثير من 2022و2023"، ناقلًا عن الوزير كلاس أن "حصة اندية قضاء جبيل ستكون كبيرة من هذه المساهمات المالية من وزارة الشباب والرياضة".

وشدّد نصار، على "ضرورة العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع المساهمات على الأراضي اللبنانية كافة لكل الجمعيات والأندية".

وكشف، إن "وزارة الشباب والرياضة وقعت اتفاقية مع منظمة اليونيسف على تدريب الشباب والشابات على مخاطر الادمان على المخدرات، وهذا الموضوع يدخل في صلب نشاطات الاندية لان هذه الاندية ليست فقط رياضية بل ايضا حماية اجتماعية وتحصين الشباب ونشر القيم الاخلاقية، فالمنافسة في الرياضة هي لخير الشباب فلا تخاصم ولا عداوة في الرياضة وبالتأكيد لن يكون هناك فساد".

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