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استعدّوا.. كتل هوائية حارّة بانتظارنا

4
SEPTEMBER
2023
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يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وغداً مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة فيما يستمر تشكل السحب والضباب جبلاً من حين لآخر. من جهة اخرى يتعرض لبنان لكتل هوائية حارة الاربعاء تشتد يوم الجمعة لتنحسر الاحد وترتفع خلالها الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية بالاشارة الى أن موجة الحرّ المقبلة ستكون أقل حدة من السابقة خصوصاً على الجبال العالية والبقاع مع احتمال تساقط امطار يومَي الاحد والاثنين.
 
تفاصيل طقس اليوم الاثنين:
 
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلا وبين ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: مشمس اجمالاً مع تشكل السحب والضباب جبلاً. 
٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة 
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
 
طقس اليومين المقبلبن:
 
- الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ ساحلا وبين ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً.
 
- الاربعاء: قليل السحب وحار والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٤ و٣٤ ساحلا وبين ١٦ و٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا  ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً.
 
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