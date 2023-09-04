فرملة التحضيرات الجارية لجلستي مجلس الوزراء لهذا الاسبوع؟

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قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان الامانة العامة لمجلس الوزراء فرملت التحضيرات الجارية لجلستي مجلس الوزراء لهذا الاسبوع بعدما كان مقررا ان تنعقد احداهما بعد غد الاربعاء لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة والثانية يوم الخميس بجدول أعمال يتضمن مجموعة من البنود الضرورية المالية والادارية.

وقالت هذه المصادر ان وجود وزيري الاقتصاد أمين سلام والزراعة عباس الحاج حسن أدى الى تعطيل هذه المواعيد المبدئية فتحولت الفكرة الى احتمال عقد الجلستين قبل ظهر الخميس المقبل وبعده في انتظار التثبّت من وجود أحدهما في لبنان. فالمقاطعة الحكومية للجلسات تجعل غياب وزير واحد معطلاً للنصاب فكيف اذا غاب وزيران.