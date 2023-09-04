بري متفائل بحذر

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكدت اوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية» انه متفائل بحذر حيال فرصة حصول حوار داخلي حول الاستحقاق الرئاسي بعد المبادرة التي أطلقها خلال المهرجان في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر.

واشارت هذه الاوساط الى انه وعلى رغم من رفض بعض القوى المسيحية والسياسية لمبادرة بري الا انها «تبقى قابلة للنجاح اذا شارك «التيار الوطني الحر» وغالبية نواب الطائفة السنية وجزء من النواب التغييريين في الحوار، علماً ان إشارات إيجابية صدرت عن هؤلاء تعليقاً على طرح رئيس المجلس».