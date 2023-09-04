أسرار الصحف ليوم الأثنين 4 أيلول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع مرجع أمني في إحدى دول المنطقة أن تتسع المواجهة بين العشائر العربية والأكراد في مناطق عراقية وسورية رغم المحاولات الأميركية للسيطرة على المواجهات والتقدم بصيغ لتقاسم النفوذ الأمني والعائدات المالية. وقال إن الوضع يشبه ما جرى في جبل لبنان بين الجماعات المسلحة من المسيحيين والدروز في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي فشل في إدارة الصراع واضطر للانسحاب وخرج خاسراً هو والأميركي بالنتيجة بسقوط اتفاق 17 أيار ورحيل المارينز.

خفايا

قال مسؤول سياسي بارز إن خطاب رئيس حزب القوات سمير جعجع التصعيدي الحربي دليل على فقدان الجبهة النيابية التي يقودها القدرة على تعطيل النصاب في أي جلسة انتخابية وإلا لكان قال لن نشارك في الحوار وليشارك سوانا من يشاء. والمهم أنه عندما تتم الدعوة لجلسات انتخابية متتابعة بعد الحوار سوف نكون أول الحاضرين.

اللواء: أسرار

لغز

قرَّر مرشح رئاسي وقف إتصالاته والخارجية، وتجميد نشاطه الداخلي، بعد الإيحاءات الأميركية التي أحاطت بقائد الجيش كمرشح تسوية!

همس

يعتبر قطب سياسي مخضرم أن مبادرة «الحوار والإنتخاب» في سبعة أيام، ليست بعيدة عن الأجواء التي حملها إلى بيروت وزير الخارجية الإيراني بعد محادثاته مع ولي العهد السعودي!

نداء الوطن: خفايا

عمدت الحكومة في مشروع موازنة 2024 إلى ممارسة «هيركات» على ودائع اللبنانيين بالعملات الصعبة والمفتوحة بتاريخ سابق لـ18-10-2019، حيث أجازت تسديد الضرائب والغرامات من هذه الحسابات على أساس قيمة الدولار أقل بـ40% من سعره على منصة صيرفة..

يتردد أنّ عدداً من المدراء في المصارف يتقدمون باستقالاتهم بعدما أوقف مصرف لبنان منصة صيرفة التي كانوا يستخدمونها لتحقيق عمليات مالية عبر استخدام غير قانوني لحسابات بعض عملائهم.

علم أنّ مسؤولاً أمنياً سابقاً ابتكر مناسبة عائلية لحشد جمهور، إلّا أنّ النتائج جاءت محبطة جداً.