living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 4 أيلول 2023

4
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع مرجع أمني في إحدى دول المنطقة أن تتسع المواجهة بين العشائر العربية والأكراد في مناطق عراقية وسورية رغم المحاولات الأميركية للسيطرة على المواجهات والتقدم بصيغ لتقاسم النفوذ الأمني والعائدات المالية. وقال إن الوضع يشبه ما جرى في جبل لبنان بين الجماعات المسلحة من المسيحيين والدروز في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي فشل في إدارة الصراع واضطر للانسحاب وخرج خاسراً هو والأميركي بالنتيجة بسقوط اتفاق 17 أيار ورحيل المارينز.

 

خفايا

قال مسؤول سياسي بارز إن خطاب رئيس حزب القوات سمير جعجع التصعيدي الحربي دليل على فقدان الجبهة النيابية التي يقودها القدرة على تعطيل النصاب في أي جلسة انتخابية وإلا لكان قال لن نشارك في الحوار وليشارك سوانا من يشاء. والمهم أنه عندما تتم الدعوة لجلسات انتخابية متتابعة بعد الحوار سوف نكون أول الحاضرين.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

قرَّر مرشح رئاسي وقف إتصالاته والخارجية، وتجميد نشاطه الداخلي، بعد الإيحاءات الأميركية التي أحاطت بقائد الجيش كمرشح تسوية!

 

همس
يعتبر قطب سياسي مخضرم أن مبادرة «الحوار والإنتخاب» في سبعة أيام، ليست بعيدة عن الأجواء التي حملها إلى بيروت وزير الخارجية الإيراني بعد محادثاته مع ولي العهد السعودي!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عمدت الحكومة في مشروع موازنة 2024 إلى ممارسة «هيركات» على ودائع اللبنانيين بالعملات الصعبة والمفتوحة بتاريخ سابق لـ18-10-2019، حيث أجازت تسديد الضرائب والغرامات من هذه الحسابات على أساس قيمة الدولار أقل بـ40% من سعره على منصة صيرفة..

 

يتردد أنّ عدداً من المدراء في المصارف يتقدمون باستقالاتهم بعدما أوقف مصرف لبنان منصة صيرفة التي كانوا يستخدمونها لتحقيق عمليات مالية عبر استخدام غير قانوني لحسابات بعض عملائهم.

 

علم أنّ مسؤولاً أمنياً سابقاً ابتكر مناسبة عائلية لحشد جمهور، إلّا أنّ النتائج جاءت محبطة جداً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   