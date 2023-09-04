إعلام «إسرائيلي»: الردع الذي فرضه حزب الله جعل لبنان الأكثر أمناً في الشرق الأوسط

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الديار: ذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» أنّ «لبنان تحوّل إلى المكان الأكثر أمناً في الشرق الأوسط بالنسبة لقادة المقاومة، بسبب الردع الذي فرضه حزب الله».

وجاء هذه التحليل على لسان البروفيسور أيال زيسر من جامعة «تل أبيب»، أثناء مقابلة أجرتها معه «القناة 13»، بشأن اللقاء، الذي جرى بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس» صالح العاروري في لبنان.



وقال زيسر إنّ الرسالة التي أراد القادة إيصالها هي أنّ «محور المقاومة قوي وموحّد، وهي بالتأكيد رسالة مهمة».

وأضاف أنّ «التنسيق بين هؤلاء القادة، يعني أنه عندما تحصل عملية ما في الحرم القدسي أو القدس أو الضفة الغربية، فإن الأمر قد ينزلق إلى غزة وربما إلى لبنان والعكس، وهذا أمر شاهدناه بنيران هادئة».



وتابع بالقول إنّ قادة المقاومة «يرون ضعف إسرائيل وما يحدث مع هذه الحكومة، وهذا الأمر يدفعهم إلى استمرار تحدي إسرائيل واستفزازها، كما يحدث على الحدود الشمالية على سبيل المثال، وعليه يجب الخشية».

كما ذكّر زيسر، بتصريح السيد نصر الله، بعد أن هدّد بنيامين نتنياهو بملاحقة قادة المقاومة في «غزة والضفة وفي كل مكان آخر»، وقال إنّ «أي اغتيال في الأرض اللبنانية، يستهدف لبنانياً أو فلسطينياً أو إيرانياً أو سواهم، لا يمكن السكوت عنه».

واعتبر البروفيسور «الإسرائيلي» أنّ «تموضع حزب الله»، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، و»إقامة خيم كان غير ممكن أن يحدث في الماضي».