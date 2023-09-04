living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعلام «إسرائيلي»: الردع الذي فرضه حزب الله جعل لبنان الأكثر أمناً في الشرق الأوسط

4
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: ذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» أنّ «لبنان تحوّل إلى المكان الأكثر أمناً في الشرق الأوسط بالنسبة لقادة المقاومة، بسبب الردع الذي فرضه حزب الله».

 

وجاء هذه التحليل على لسان البروفيسور أيال زيسر من جامعة «تل أبيب»، أثناء مقابلة أجرتها معه «القناة 13»، بشأن اللقاء، الذي جرى بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس» صالح العاروري في لبنان.


وقال زيسر إنّ الرسالة التي أراد القادة إيصالها هي أنّ «محور المقاومة قوي وموحّد، وهي بالتأكيد رسالة مهمة».

 

وأضاف أنّ «التنسيق بين هؤلاء القادة، يعني أنه عندما تحصل عملية ما في الحرم القدسي أو القدس أو الضفة الغربية، فإن الأمر قد ينزلق إلى غزة وربما إلى لبنان والعكس، وهذا أمر شاهدناه بنيران هادئة».


وتابع بالقول إنّ قادة المقاومة «يرون ضعف إسرائيل وما يحدث مع هذه الحكومة، وهذا الأمر يدفعهم إلى استمرار تحدي إسرائيل واستفزازها، كما يحدث على الحدود الشمالية على سبيل المثال، وعليه يجب الخشية».

 

كما ذكّر زيسر، بتصريح السيد نصر الله، بعد أن هدّد بنيامين نتنياهو بملاحقة قادة المقاومة في «غزة والضفة وفي كل مكان آخر»، وقال إنّ «أي اغتيال في الأرض اللبنانية، يستهدف لبنانياً أو فلسطينياً أو إيرانياً أو سواهم، لا يمكن السكوت عنه».

 

واعتبر البروفيسور «الإسرائيلي» أنّ «تموضع حزب الله»، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، و»إقامة خيم كان غير ممكن أن يحدث في الماضي».

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   