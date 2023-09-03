المصلحة الوطنية لليطاني: اتخاذ إجراءات بحق مزارعين لريهم المزروعات بمياه الصرف الصحي

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أعلنت "المصلحة الوطنية لليطاني" في بيان أنه "تم التنسيق بين كل من المدعي العام الاسئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ومديرعام وزارة الزراعة لويس لحود ومدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية لتكليف الفرق الفنية بتكثيف ملاحقة حالات الري من الصرف الصحي وضبط المخالفات بالتنسيق مع المدير الاقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الزوقي ، باشراف المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وذلك بعد ان رصدت فرق المصلحة قيام المزارعين في أرض تعنايل - زحلة بري حقول مزروعة بالبندورة والباذنجان والورقيات بمياه الصرف الصحي، وتم اتخاذ الاجراءات من قبل محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة والمديرية الاقليمية لامن الدولة لضبط المخالفة وملاحقة الفاعلين تحت إشراف القضاء المختص".

وختم البيان: "بوشر التحقيق تحت إشراف النائب العام الاستئنافي في البقاع، كما وأعطى القاضي بركات إشارة فورية باتخاذ الإجراءات بحق المزارع المخالف ومنعه من التصرف بالمحصول، ومصادرة المضخة وأخذ العينات من المياه تمهيدا للبت بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن المزروعات على ضوء نتيجة العينات".