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طرَف ايلول بالرئاسة مبلول؟

3
SEPTEMBER
2023
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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

هل سيكون “طرَف ايلول بالرئاسة مبلول”؟
المفرطون بالتفاؤل يقولون بذلك، فيما الوقائع تؤشر الى العكس.
فزيارة جان ايف لودريان سيغلب عليها الطابع الوداعي، وزيارتا آموس هوكستين وامير عبداللهيان لم تحملا طرحا رئاسيا محددا.
اما على المستوى المحلي، فالتمترس على حاله، والرهان المتسرع على حوار التيار الوطني الحر وحزب الله بديله المنطقي التأني في المتابعة بلا قفز فوري الى استنتاجات ليست في محلها.
وبالنسبة الى مبادرة نبيه بري، فسؤالان تطرحهما الاوساط المتابعة:
اولا، هل يسير بها رئيس المجلس بمن حضر في ضوء رفض القوات والكتائب وبعض نواب التغيير لأي حوار، والكلام عن مبادرة حوارية بديلة سيتقدم بها عدد من نواب الفريق المذكور؟
ثانيا، ماذا قصد بري بالحديث عن جلسات متتالية، لا عن جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس؟
وحده الاسبوع المقبل كفيل بالجواب.
اما الخطابات السياسية الشعبوية، ونهج الاستثمار بالدم، وتجيير الشهادة المقدسة خدمة لأهداف رخيصة، فلا يستحق مجرد تعليق.

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