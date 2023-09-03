جريحان في حادثي سير في الضنية

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أصيب شخص في قدمه وبرضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة إصطدام دراجة نارية كان يقودها مع دراجة نارية أخرى في محلة البياض، على الطريق العام الذي يربط الضنية بمدينة طرابلس.

وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج.

وفي بلدة بقاعصفرين، أصيب شاب بجروح ورضوض في الرأس والوجه والركبة إثر انزلاق دراجة نارية كان يقودها على الطريق العام في البلدة.

وقد عمل فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج.