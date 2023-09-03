living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ أيلول محك الرسائل الإيجابية وزيارة لمنصوري بعد واشنطن... والرئيس عون يتابع جولاته المناطقية الإستنهاضية!

3
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتهت جولات الموفدين الخارجيين هذا الأسبوع بتحريك لمواقف السياسة الداخلية، على وقع المسار الإستراتيجي الأهم وهو اطمئنان واشنطن لمسار التنقيب عن الغاز، وهذا ما برز في الرسائل الإعلامية المرمزة التي تعمد إرسالها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في زياراته إلى مناطق تقع في نفوذ حزب الله.

وفي الملف الرئاسي، يترقب الوسط السياسي نتائج الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر وخاصة على ملف اللامركزية، الذي اخترق النقاش اللبناني الراكد وحوله قي اتجاهٍ مستقبلي يستشرف نوافذ دستورية وقانونية جديدة للتنمية المناطقية. وقد منحت الإيجابية المتبادلة، حتى ولو حذرة، بين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول الحوار واللامركزية، الحوار بين طرفي التفاهم "المتجدد" زخماً إضافياً.

وعلى خط الحوار شدد البطريرك الراعي في عظة الأحد على ضرورة المشاركة فيه من دون أحكام مسبقة، مشيراً الى سقف التزام الدستور.

في هذا الوقت تابع الرئيس العماد ميشال عون جولاته المناطقية التي تمنح التيار الوطني الحر جرعة معنوية من الإستنهاض للقواعد التي استعادت "جنرالها" المؤسس، وذلك في زيارة لمنزل الوزير السابق ورفيق درب نضال عون الطويل، الوزير السابق بيار رفول، حيث أقيم استقبال شعبي حاشد.

على خط مواز، أطلق حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سلسلة من المواقف للزميلة "الشرق الأوسط" بالتزامن مع زيارته السعودية، جدد فيها مواقفه، لجهة رفض إقراض الدولة، ومشدداً على ضرورة العلاقة الإيجابية مع الدول العربية. وتكمن أهمية الزيارة السعودية لمنصوري في أنها تتقاطع مع زيارته سابقاً الولايات المتحدة، والتي أعقبها بسلسلة من المواقف والخطوات المتمايزة عن سياسات رياض سلامة، في انتظار استكمالها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   