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اتحاد المصارف العربية رحب بمنصوري: "الاتحاد" ملتزم مساندة مصرف لبنان

3
SEPTEMBER
2023
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رحب اتحاد المصارف العربية في بيان، بـ"مشاركة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مؤتمره المصرفي السنوي الذي يعقده في الرياض - المملكة العربية السعودية، غدا الاثنين الرابع من أيلول". وأشار البيان إلى، أن "هذا المؤتمر يأتي في إطار سعيه الدائم إلى مساعدة كل الدول، إضافة إلى دعم البنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني ومساندتهما". وأوضح، "التزام الاتحاد مساندة مصرف لبنان، في ظل إدارته الجديدة، ووضع كل علاقاته وامكاناته في تصرفه لإنجاح مهامه في إنقاذ الوضع النقدي في لبنان". ولفت إلى، أن "المؤتمر يشكل منصة عربية – دولية لمناقشة التحولات الإقتصادية الدولية، ومخاطر تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي، إضافة الى التشريعات المالية ودورها في تحسين الاستقرار المالي". وشرح البيان، أن "مقاربة اتحاد المصارف العربية تعتمد على الرأي التقني والعلمي والموضوعي البعيد عن كل التجاذبات السياسية تماما كما هي مقاربته لقضايا كافة الدول العربية، انطلاقا من حرصه على أن يبقى لبنان الدولة الفاعلة بين الدول العربية وأن يحافظ على مكانته التاريخية ودوره الفاعل كخزان للخبرات والكفاءات على كل الصعد، من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية حقوق المودعين وعودة لبنان ليلعب دوره الطبيعي في المنطقة والعالم كرائد من رواد المهنة المصرفية العربية والعالمية". وأعلن، أن "الاتحاد ممثلا بمجلس ادارته وامانته العامة، سيقدم درعا تقديرية إلى محافظ البنك المركزي السعودي، تقديراً لرعايته فعاليات المؤتمر". وذكر البيان، أن "الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح يقوم بتنسيق التواصل بين منصوري والقيادات المصرفية في المملكة، وعلى رأسها محافظ البنك المركزي السعودي".

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