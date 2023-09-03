البابا فرنسيس للمسؤولين: اختاروا درب اللقاء والحوار

أشاد البابا فرنسيس اليوم بقدرة الأديان على حل النزاعات ودعم السلام في آخر يوم يقضيه في عاصمة منغوليا.

وجه الحبر الأعظم خطابه الصباحي الذي حضره زعماء أهم الأديان في منغوليا في مسرح هون الواقع ضمن الجبال المنخفضة المحيطة بأولان باتور والمصمم على شكل الكوخ المستدير الذي يقطنه الرحل في البلاد ويدعى "غر".

وحضرت الخطاب شخصيات مسيحية وأخرى تمثل الديانات البوذية والشامانية والإسلام واليهودية والهندوسية إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمورمونية والبهائية وغيرها.

وقال البابا: "التقاليد الدينية، في أصالتها وتنوعها، تمثل إمكانات هائلة للخير في خدمة المجتمع. إذا اختار المسؤولون عن الأمم درب اللقاء والحوار مع الآخرين، فسيساهمون بشكل حاسم في إنهاء الصراعات التي لا تزال تسبب الآلام للعديد من الشعوب".