عناوين الصحف ليوم الأحد 3 أيلول 2023

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الديار: غموض سياسي حول الملف الرئاسي والأنظار تترقب موقف المعارضة

منصوري يتابع شراء الدولار: أكثر من 180 مليوناً تمّ شراؤها من الصرافين



النهار: لودريان إلى أين بعد الانقسام الأعمق حول الحوار؟



الأنباء الكويتية: تدهور العلاقات بين باريس وطهران.. بين اللقاء «الخماسي» ونفط لبنان

انتهت الزحمة الديبلوماسية في بيروت على وعود وعادت كرة الأزمة إلى الملعب الداخلي



الشرق الأوسط السعودية: منصوري لـ«الشرق الأوسط»: لبنان بحاجة إلى محيطه العربي

أكد أنه لن يقرض الدولة من أموال الناس



الوطن السورية: اللاذقية شيعت شهداء وادي ربيعة … الجيش يتصدى لهجمات الإرهابيين في ريف حلب ويرسل تعزيزات ضخمة إلى خطوط التماس في ريفي إدلب واللاذقية