وزير الثقافة يتّهم وسيلة إعلامية لبنانية بالعمالة ويتوعّدها

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كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، محمد وسام المرتضى، في منشور على حسابه عبر "X": "التلطّي وراء رسالة الإعلام السامية لتحريض مكوّناتٍ على بعضها ولبثّ الفرقة بين اللبنانيين... جريمة،

استيلاد اجواء الحرب الأهلية...جريمة،

تسويق فكرة التقسيم تحت عناوين الفدرلة و"لبنان الإتحادي"... جريمة،

واذا قطعنا الشك بيقين بأنّ المجرم يقوم بهذه الجرائم عن سبق اصرارٍ وتصميم ومقابل اجرٍ معلوم خدمةً لأجندة الاسرائيلي ومصالحه فنكون عندها امام اخطر جرائم العمالة واحقرها. وبالمناسبة العلاقات الشاذّة ستبقى جريمة،

امّا الترويج للشذوذ فقريباً جداً سوف يجرّ على مرتكبيه أشدّ العقوبات.

العمالة تودي بصاحبها الى اسفل سافلين."