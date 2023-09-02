بعد لقاءات نصرالله.. هذا ما تخشاه إسرائيل

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأنّ أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله التقى بمسؤولين في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بهدف ردع "إسرائيل".

وصباح اليوم، استقبل السيد نصر الله، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح العاروري.

واستعرض السيد نصر الله والنخالة والعاروري خلال اجتماعهم، آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصاً في فلسطين المحتلة.

وجاء في بيان الاجتماع الثلاثي، تأكيد الموقف الثابت لكل قوى محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وغطرسته.

وبحسب البيان المشترك جرى تأكيد أهمية التنسيق ومتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب.

كما جرى خلال الاجتماع تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها. وتمّ تأكيد أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة خصوصاً في فلسطين المحتلة ولبنان.

وأمس الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "الجيش" الإسرائيلي بات عاجزاً عن تفكيك "مثلث التعقيد"، المتمثل بلبنان والضفة الغربية وغزة، والذي حاكه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزّة، صالح العاروري.

وتحدّت الإعلام الإسرائيلي في وقتٍ سابق، عن وجود خشية من ردٍ في قطاع غزة أو من لبنان في حال تم المسّ بشخصيات من الفصائل الفلسطينية في لبنان.

وهذه الخشية الإسرائيلية مردّها إلى ما ذكره الأمين العام لحزب الله، في خطاب "يوم القدس العالمي"، منتصف نيسان/ أبريل الفائت، حين هدد بأنّ "أي حدث أمني يستهدف أي أحد في لبنان، ستردّ عليه المقاومة بالحجم والطريقة الملائمين من دون تردد".