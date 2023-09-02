living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان يتأهل الى الملحق العالمي المؤهل لدورة باريس الاولمبية في كرة السلة

2
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ختم منتخب لبنان لكرة السلة مشواره في بطولة العالم ال19 التي تستضيفها اندونيسيا والفيليبين واليابان حتى العاشر من أيلول، بفوز ثان على ايران 81 - 73 (الاشواط 20 - 13، 48 - 36، 62 - 49، 81 - 73)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم ضمن ترتيب المراكز.

وكان افضل مسجل للبنان وائل عرقجي العائد من اصابة 21 نقطة الى سبع تمريرات حاسمة، وسيرجيو درويش 11 نقطة، وكريم عز الدين عشر نقاط، والاميركي المجنس اومري سبيلمان تسع نقاط الى 11 متابعة.

وسبق للبنان الفوز في هذا الدور على ساحل العاج بفارق عشر نقاط، بعد تلقيه ثلاث خسارات في الدور الاول للمجموعة الثامنة، امام لاتفيا وكندا وفرنسا على التوالي.
وبهذا الفوز، يخوض لبنان الملحق العالمي المؤهل لنهائيات مسابقة كرة السلة في دورة باريس الاولمبية السنة المقبلة، بعد تحقيقه الفوز وخسارة الصين امام الفيليبين 75 - 96.
وذهبت بطاقة التأهل المباشرة للنهائيات الاولمبية عن قارة آسيا الى اليابان التي حققت ثلاثة انتصارات في النهائيات، بينها واحد في الدور الاول على فنلندا، وختاما اليوم على الرأس الاخضر 80 - 71. وهذه المرة الاولى تعود فيها اليابان الى مسابقة كرة السلة في الدورات الاولمبية بعد دورة مونتريال 1976 وقبلها ميونيخ 1972.
في حين انتزع جنوب السودان بطاقة التأهل المباشرة عن قارة أفريقيا بفوزه اليوم على انغولا 101 - 78، وخسارة مصر امام نيوزيلندا بفارق سلة واحدة 86 - 88.

 

الترتيب النهائي لمنتخبات اسيا في كأس العالم:

١٩- اليابان (٣ فوز - خسارتان)
٢٣- لبنان (فوزان - ثلاث خسارات)
٢٤- الفلبين (١ فوز - ٤ خسارات)
٢٩- الصين (١ فوز - ٤ خسارات)
٣١- إيران (٥ خسارات)
٣٢- الأردن (٥ خسارات)

وبذلك اليابان تتأهل مباشرة الى اولمبياد باريس بينما لبنان والفلبين تأهلا الى تصفيات الملحق الاولمبي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   