لبنان يتأهل الى الملحق العالمي المؤهل لدورة باريس الاولمبية في كرة السلة

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ختم منتخب لبنان لكرة السلة مشواره في بطولة العالم ال19 التي تستضيفها اندونيسيا والفيليبين واليابان حتى العاشر من أيلول، بفوز ثان على ايران 81 - 73 (الاشواط 20 - 13، 48 - 36، 62 - 49، 81 - 73)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم ضمن ترتيب المراكز.

وكان افضل مسجل للبنان وائل عرقجي العائد من اصابة 21 نقطة الى سبع تمريرات حاسمة، وسيرجيو درويش 11 نقطة، وكريم عز الدين عشر نقاط، والاميركي المجنس اومري سبيلمان تسع نقاط الى 11 متابعة.

وسبق للبنان الفوز في هذا الدور على ساحل العاج بفارق عشر نقاط، بعد تلقيه ثلاث خسارات في الدور الاول للمجموعة الثامنة، امام لاتفيا وكندا وفرنسا على التوالي.

وبهذا الفوز، يخوض لبنان الملحق العالمي المؤهل لنهائيات مسابقة كرة السلة في دورة باريس الاولمبية السنة المقبلة، بعد تحقيقه الفوز وخسارة الصين امام الفيليبين 75 - 96.

وذهبت بطاقة التأهل المباشرة للنهائيات الاولمبية عن قارة آسيا الى اليابان التي حققت ثلاثة انتصارات في النهائيات، بينها واحد في الدور الاول على فنلندا، وختاما اليوم على الرأس الاخضر 80 - 71. وهذه المرة الاولى تعود فيها اليابان الى مسابقة كرة السلة في الدورات الاولمبية بعد دورة مونتريال 1976 وقبلها ميونيخ 1972.

في حين انتزع جنوب السودان بطاقة التأهل المباشرة عن قارة أفريقيا بفوزه اليوم على انغولا 101 - 78، وخسارة مصر امام نيوزيلندا بفارق سلة واحدة 86 - 88.

الترتيب النهائي لمنتخبات اسيا في كأس العالم:

١٩- اليابان (٣ فوز - خسارتان)

٢٣- لبنان (فوزان - ثلاث خسارات)

٢٤- الفلبين (١ فوز - ٤ خسارات)

٢٩- الصين (١ فوز - ٤ خسارات)

٣١- إيران (٥ خسارات)

٣٢- الأردن (٥ خسارات)

وبذلك اليابان تتأهل مباشرة الى اولمبياد باريس بينما لبنان والفلبين تأهلا الى تصفيات الملحق الاولمبي.