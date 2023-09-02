جنبلاط: لتغليب منطق التسوية والمصالحات في كل قضايانا

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أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، النائب تيمور جنبلاط على "موقف الحزب واللقاء الديمقراطي الداعي دائما الى الحوار المجدي، في ظل انسداد الافق السياسي الحاصل".



وأبدى ترحيبه بالزيارة المرتقبة للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الى الجبل الجمعة المقبل، "لتكريس ثمار المصالحة والبناء على انجازها"، آملا في الوقت نفسه ان "يتغلّب منطق التسوية والمصالحات في كل قضايانا الوطنية المختلف حولها".



وتناول في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة القضايا الحياتية والمعيشية والاجتماعية الضاغطة، الى جانب الملف التربوي، وفي هذا السياق شدد النائب جنبلاط على "أهمية ايلاء المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية العناية اللازمة والسعي لإنقاذ العام الدراسي المقبل وإتاحة المجال امام جميع الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة لتلقي العلم، إضافة الى اعطاء الاساتذة حقوقهم المشروعة والحوافز، وتمكين تعاونية موظفي الدولة من تقديم الاستشفاء لهم ولعائلاتهم".