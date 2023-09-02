عبداللهيان عن ماكرون: لا يتفهم جيدًا الحقائق القائمة في لبنان!

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أكّد وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان ثقة بلاده "من أنّ القادة في لبنان يمتلكون الخبرة والقدرة والإرادة لانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة العتيدة".

ولفت، في حديث مع قناة الـ"إن بي إن"، إلى أنّ "رغم التأثير الإيجابي لعودة العلاقات الإيرانية السعودية إلا أنه يجب على اللبنانيين والقادة السياسيين أن يقرروا بأنفسهم ويتفقوا على رئيس للجمهورية"، موضحًا أنّ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تؤكد أنه لا يتفهم جيدًا الحقائق القائمة في لبنان، ينبغي على الجهة التي تريد مساعدة لبنان أن لا يتهم وعلى أساس إدعاءات فارغة جهة آخر".

ودعا عبداللهيان الجهات والأحزاب كافة إلى "التسريع في انتخاب الرئيس، كما ندعو الدول التي تريد مساعدة لبنان إلى تركيز إهتمامها على توفير دعم ومساعدات للبنان".

إلى ذلك، شدد على "أننا لن نسمح لروسيا والصين أو أي جانب آخر أن يهيمن على إيران سياسيًا، كما لن نسمح لأميركا أن تهيمن على إيران".

وأوضح عبداللهيان أنّه "حاليًا هناك اتفاق بين ايران والولايات المتحدة بشأن تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، وقد أبرمنا اتفاقًا آخر مع الجانب الأميركي بشكل غير مباشر بشأن تبادل السجناء".