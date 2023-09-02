living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عبداللهيان عن ماكرون: لا يتفهم جيدًا الحقائق القائمة في لبنان!

2
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان ثقة بلاده "من أنّ القادة في لبنان يمتلكون الخبرة والقدرة والإرادة لانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة العتيدة".

 
 ولفت، في حديث مع قناة الـ"إن بي إن"، إلى أنّ "رغم التأثير الإيجابي لعودة العلاقات الإيرانية السعودية إلا أنه يجب على اللبنانيين والقادة السياسيين أن يقرروا بأنفسهم ويتفقوا على رئيس للجمهورية"، موضحًا أنّ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تؤكد أنه لا يتفهم جيدًا الحقائق القائمة في لبنان، ينبغي على الجهة التي تريد مساعدة لبنان أن لا يتهم وعلى أساس إدعاءات فارغة جهة آخر".

ودعا عبداللهيان الجهات والأحزاب كافة إلى "التسريع في انتخاب الرئيس، كما ندعو الدول التي تريد مساعدة لبنان إلى تركيز إهتمامها على توفير دعم ومساعدات للبنان".

إلى ذلك، شدد على "أننا لن نسمح لروسيا والصين أو أي جانب آخر أن يهيمن على إيران سياسيًا، كما لن نسمح لأميركا أن تهيمن على إيران".

 
 

وأوضح عبداللهيان أنّه "حاليًا هناك اتفاق بين ايران والولايات المتحدة بشأن تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، وقد أبرمنا اتفاقًا آخر مع الجانب الأميركي بشكل غير مباشر بشأن تبادل السجناء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   