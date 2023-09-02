رابطة التعليم الثانوي تحمل وزير المالية المسؤولية... تأخير "حتمي" في انطلاق العام الدراسي!؟

كشفت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان لـ "الجديد":

أنه في حال عدم تأمين ما وعدنا به 300$ شهريا بالإضافة إلى 7 رواتب وبدل نقل 450 ألف ل.ل. عن كلّ يوم حضور، حتمًا سيكون هناك تعثّر في انطلاق العام الدراسي الجديد

كما تمنت من وزير التربية تأمين كلّ مستلزمات انطلاق العام الدراسي الجديد

وأضافت: نحمّل وزير المال مسؤولية عدم صرف الأموال لوزارة التربية والأساتذة

مشيرة الى أنه سيكون هناك لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين الروابط التعليمية ووزير التربية كما سيتمّ الإعلان عن انطلاق التسجيل في 14 أيلول وانطلاق التعليم في الأول من تشرين الأول المقبل في حال تأمنت الأموال وتحققت مطالب الأساتذة