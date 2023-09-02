وزير الصحة إلتقى نظيره الفرنسي وتأكيد الإلتزام بمساعدة النظام الصحي اللبناني

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واصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، لقاءاته في العاصمة الفرنسية باريس، وعقد لقاء مع وزير الصحة الفرنسي الجديد أوريليان روسو Aurélien Rousseau، في حضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان، مسؤول التعاون الدولي في وزارة الصحة الفرنسية جيروم وينباخ Jerome Weinbach، مديرة مكتب الوزير الفرنسي غيلان شوفان Guylaine Chauvin وعضو الوفد المرافق بيار عنهوري. وتم تأكيد اتفاق الإطار الموقع بين وزارتي الصحة اللبنانية والفرنسية في شأن التعاون وتنسيق عدد من المشاريع المتعلقة بالقطاع الصحي.



وتناول البحث المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا وفي مقدمها التعاون بين وزارة الصحة العامة والمؤسسات الفرنسية في الخطة الوطنية للسرطان وخطة التحول الرقمي، إضافة إلى إعادة هيكلة وحدة البيانات الصحية والحيوية في الوزارة لتحديث البيانات الموجودة وإرساء المشاريع القائمة على أساس الحاجات الحقيقية.



روسو

وأكد الوزير روسو "إلتزام بلاده في مساعدة النظام الصحي اللبناني من خلال المضي قدما في المشاريع المتفق عليها إضافة إلى إرساء مشاريع جديدة من ضمن اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين".



الابيض

بدوره، شكر الوزير الأبيض لنظيره الفرنسي مساعدته القطاع الصحي "إذ تعتبر فرنسا من أهم الداعمين للبنان سواء على صعيد المساعدات الإنسانية أم دعم البرامج المشتركة مع وزارة الصحة العامة".



وقال: "إن وقوف فرنسا إلى جانب النظام الصحي في لبنان كان له الأثر الكبير في صمود هذا النظام وفي إرساء مشاريع فعالة لتحديث الأنظمة وتأمين العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية".



المعهد الوطني للضمان

كذلك إلتقى الوزير الابيض مدير المعهد الوطني العالي للضمان الإجتماعي EN3S دومينيك ليبو Dominique LIBAULT، واطلع منه على ما يقوم به المعهد لتدريب كوادر في مجالات التغطية الصحية، إضافة إلى الإصلاحات التي تم تحقيقها لتغطية كبار السن. وتناول البحث سبل مساعدة لبنان في هذا المجال.



الخبراء الدوليون

وشارك وزير الصحة في مؤتمر الخبراء الفرنسيين الدوليين المنعقد للعام الثاني على التوالي، وكانت له كلمة حول أهمية التعاون بين لبنان وفرنسا في فتح الآفاق على التطور والحداثة اللذين يحتاج إليهما لبنان.