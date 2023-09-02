living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"عصابة" نفذت أكثر من 60 عملية سرقة..!

2
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بــــــلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة من مختلف المناطق اللبنانية، كُلّفت شعبة المعلومات بتكثيف دوريّاتها في المناطق التي تَكثُر فيها العمليات المذكورة للعمل على رصد المتورّطين بها وتوقيفهم".

وأضاف، "بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي أجرتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الدّراجات الآليّة من مناطق بيروت وجبل لبنان، ونقلها الى منطقة الشّمال".

وتابع البلاغ، "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات أفراد العصابة، ومن بينهم: ع. ق. (مواليد عام 1996، سوري)، ح. د. (مواليد عام 1995، لبناني)".

واستكمل، "بتاريخ 15-08-2023، وبعد مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريّات الشّعبة على متن دراجة آليّة في محلّة التّل، حيث عملت على نصب كمينٍ محكمٍ أدّى إلى توقيفهما وضبط الدّراجة الآليّة التّي تبين أنها مسروقة. بتفتيشهما والدراجة، تم ضبط أدوات تُستخدم في السّرقة، وقفّازات نايلون، وهاتفين خلويّين".

وأشار البلاغ الى، أن "بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من ٦٠ عملية سرقة دراجة آليّة من مناطق بيروت وجبل لبنان ونقلها إلى طرابلس وتسليمها للثّاني، الذي يقوم بدوره بتسليمها لشخص آخر لقاء مبالغ مالية، واعترف الثّاني بما نُسِبَ إليه".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورطين آخرين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   