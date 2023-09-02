"عصابة" نفذت أكثر من 60 عملية سرقة..!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بــــــلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة من مختلف المناطق اللبنانية، كُلّفت شعبة المعلومات بتكثيف دوريّاتها في المناطق التي تَكثُر فيها العمليات المذكورة للعمل على رصد المتورّطين بها وتوقيفهم".



وأضاف، "بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي أجرتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الدّراجات الآليّة من مناطق بيروت وجبل لبنان، ونقلها الى منطقة الشّمال".



وتابع البلاغ، "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات أفراد العصابة، ومن بينهم: ع. ق. (مواليد عام 1996، سوري)، ح. د. (مواليد عام 1995، لبناني)".

واستكمل، "بتاريخ 15-08-2023، وبعد مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريّات الشّعبة على متن دراجة آليّة في محلّة التّل، حيث عملت على نصب كمينٍ محكمٍ أدّى إلى توقيفهما وضبط الدّراجة الآليّة التّي تبين أنها مسروقة. بتفتيشهما والدراجة، تم ضبط أدوات تُستخدم في السّرقة، وقفّازات نايلون، وهاتفين خلويّين".



وأشار البلاغ الى، أن "بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من ٦٠ عملية سرقة دراجة آليّة من مناطق بيروت وجبل لبنان ونقلها إلى طرابلس وتسليمها للثّاني، الذي يقوم بدوره بتسليمها لشخص آخر لقاء مبالغ مالية، واعترف الثّاني بما نُسِبَ إليه".



وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورطين آخرين".