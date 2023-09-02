living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طيور أيلول تتوالى والمفاجآت.. فهل يطأ الفيل الفرنسي الغرفة الزجاجية؟

2
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أنطوان الأسمر-
يتزاحم الداخل والخارج لملء مساحات أيلول المفتوحة على استحقاقات موجعة للبنانيين، من العودة إلى المدارس فالتحضير للشتاء القارس، وليس انتهاء بانهيار جديد لليرة مع انقباض دولارات المغتربين وامتناع المصرف المركزي عن تمويل الحكومة بمال المودعين.
هكذا وعلى مشارف أيلول، تتوالى تباعا طيور أيلول. فحطّ الطائران الأميركي والإيراني في بيروت في تزامن لافت وإن غير مقصود. ويتحضّر الطائر الفرنسي إلى هبوط ناعم لكنه قد يكون الأخير بعد التعثّر.
ولا ريب أن العدم السياسي الذي يحكم على خناق البلد جعل المسؤولين ينشغلون بالزيارتين. بعضهم يحيك سيناريوات متخيّلة عن هوكستين من البر المختلف عليه إلى الغاز المصري وما بينهما استحقاق الفراغ. وبعضهم الآخر يتفرّغ إلى التنظير في مهمة عبداللهيان وارتباطاتها من باب المندب إلى أسوار غزة.
وبين هذا وذاك، عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حرده واستنكافه عن المبادرة، بطرح من جناحين: حوار ومن ثم جلسات مفتوحة حتى الثمالة الرئاسية، يتطابق إلى حد بعيد مع ما يسعى إليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان.
1-لا يُخفى الاهتمام الأميركي بالحد من التوتر انطلاقا من جنوب لبنان، وهو جوهر الاتفاق الحدودي الذي عُدّ انجازا لإدارة الرئيس جو بادين ولهوكستين شخصيا. مع ذلك، لم يغب التوتّر منذ توقيع الإتفاق الحدودي البحر. تارة صواريخ مجهولة صوب اسرائيل، وطورا صخب الخيمتين. وما بينهما خلاف الأمتار المربّعة البريّة من مزارع شبعا (جنوب شرق) إلى آخر النقاط الـ13 المتنازع عليها في الـB1 (جنوب غرب).
ما فعله هوكستين أنه عاين بأم العين ثمرة مولوده البحري من المنصة الفرنسية في الرقعة رقم 9، مبديا رغبة أميركية بالمساعدة في ترتيب الخلاف البرّي إن أمكن، لكن لا عجلة أو استعجال أميركيا – إسرائيليا، لذلك لم يتقدّم بأي أفكار عملية ما خلا النيّة، ومن ثم مستطلعا بالنار بعلبك، كأحد مناطق نفوذ حزب الله المتّهم أميركيا بالتوتير الجنوبي. أما العشاء العائلي في السفارة فلا مكان له في الإعراب الرئاسي الأميركي راهنا، بصرف النظر عن الهمس والغمز.
2-كما لا يُخفى استمرار الاهتمام الإيراني بلبنان كجزء من المحور وكلاعب واقع بالكامل تحت تأثير حزب الله، أحد أبرز إنجازات الثورة الإسلامية في مناطق النفوذ. لذا لا بد من أن يزوه عبداللهيان أكثر من مرة في السنة، للاستطلاع والاستعلام وشرح موقف طهران من التطورات التي تعنيها. والمقصود بالتطورات، مآل العلاقة مع الرياض تحت سقف اتفاق بكين، حتى لو شهد هذا المسار تعثرا في ميل وتباطؤا في ميل آخر، تماما كما محتوى الحوار القائم على قدم وساق مع واشنطن، في الدوحة ومسقط، وبلغ شوطا غير هيّن، مع يقين الديمقراطيين بتأثره بقرب الإنتخابات الرئاسية. لكن كلا الحوارين لا يلغي الهامش الكبير المعطى لحزب الله لبنانيا. من هنا تُقرأ استعادة الحزب الهجوم على المملكة في اللحظة التي كان عبداللهيان يلتقي وليّ العهد الأمير محمد بن سليمان، ناهيك عن الموقف الازليّ من الشيطان الأكبر، الشريك الحواريّ المكتوم لإيران راهنا.
ويستمرأ الإيرانيون، كذلك، لبنان كمنصة سياسية وإعلامية لإطلاق المواقف وبعث الرسائل والإشارات، وهي يُفترض أن تكون معزّزة للاستقرار تقاطعا موضوعيا ومصلحيا مع الرغبة الأميركية.
3-لا شكّ أن رئيس البرلمان يُدرك تماما تلك الوقائع، كما يُدرك أن الموقف الأميركي المتشدّد من استمرار الفراغ الرئاسي. وليس تفصيلا أن تصدر أصوات في الكونغرس، حجر الرحى في القرار، تتهمه بعرقلة انتخاب رئيس وتتوّعده بالعقوبات. ولا يحجب التكابر أو التغافل خطورة هذا التهديد. فكان أن انتقل من الاستنكاف إلى المبادرة، بدعوته المركّبة من حوار إلى جلسات انتخاب مفتوحة ومشرّعة على المفاجآت، مع إسقاط مستغرب لإسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في خطابه المطوّل نهاية آب.  
يمقت الرجل التقاعد وقلّة الحيل. لا يزال قادرا على الإبتكار، حتى لو ضاق عليه هامش الحراك والتفكّر.. والعمر. وبذلك باتت للحوار منصتّا بري ولودريان، تتقاطعان لكن لا بد أن تأتي واحدة منهما على حساب أخرى. فهل تسحب باريس المبادرة ويتفرّغ موفدها لوظيفته الجديدة؟ أم أن التباين يتكرّس، فتصرّ إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون على المضيّ في آخر محاولاتها حتى لو دخل الفيل الغرفة الزجاجية الهشّة؟

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   