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الجيش ينعي عميدًا اداريًا

2
SEPTEMBER
2023
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تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الاداري اشرف كبارة، الذي توفي بتاريخ 1/ 9/ 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 31/ 03 /1967 التل – طرابلس.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 23/ 04/ 1992برتبة ملازم، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 2020.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 2/ 9/ 2023 الساعة 9.00 من مستشفى هيكل الى منزله الكائن في المعرض - بناية الحلاب - بجانب جمعية سنابل النور - الطابق السابع، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر في مسجد الأمير طينال – طرابلس، ثم يوارى الثرى في مدافن الرحمة - أبي سمرا.

تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في العنوان المذكور أعلاه، وبتاريخي 3و4/ 9/ 2023 اعتبارًا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الوفاء – الضم والفرز – طرابلس. 

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