أسرار الصحف ليوم السبت 2 أيلول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قرأ سياسي مخضرم في قول وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أنه «ليست لدى إيران والسّعوديّة أي نيّة للتّدخّل والتّأثير في القرارات السّياسيّة الّتي تُتّخذ من قبل السّياسيّين اللّبنانيّين» دعوة لعدم ربط المسار الرئاسي بما يسمونه «وصول قطار التفاهمات السعودية الإيرانية» لأن «ليس لدى هذا القطار محطة في لبنان». وأضاف السياسي أنه «ليس لدى السعودية حليف بحجم يستحقّ الرعاية بينما لدى إيران حليف لا يحتاج الرعاية».



خفايا

ردّ مصدر نيابي على النائبين ستريدا جعجع وسامي الجميل في ردّهما على الرئيس نبيه بري فقال «أنتما تقولان إن مبادرته اشتراط التوافق للانتخاب فأين ورد هذا وحوار الأيام السبعة يحتمل التوافق وعدم التوافق، ولكن تبقى الدعوة للجلسات المتتالية قائمة بعده في الحالتين؟ أليس هذا ما تريدون أن تبقوا مختلفين حتى الانتخاب، فلتبقوا لكنكم لا تستطيعون منع غيركم من رغبة الذهاب باتفاق، فيأتي للحوار ليتفق ثم ينتخب فهل تتسع ديمقراطيتكم لخيارات الآخرين؟».



اللواء: أسرار

لغز

تتزايد الضغوطات القطاعية على الوضع المتأزم، لجهة الامتناع عن العمل، بالذرائع الجدية، التي لا نقاش حولها.. ولكن ما جدوى التعطيل المستمر!





همس

لا يُبدي وزير سيادي اهتماماً بالدعوات المجهولة لملاحقات على خلفية ما حدث من التباسات في أروقة الأمم المتحدة حول التجديد السابق والحالي لليونيفيل.

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أن رئيس حزب يتحيّن الفرصة لـ»التخلص» من نائب في كتلته يحتل منصباً رفيعاً بفعل الخلاف حول الملف الرئاسي.

تحسّنت العلاقة بين حزب مسيحي ومرشّح رئاسي بعدما كان الحزب يرفض اسم هذا المرشح الذي كان قبل وقوع الخلاف صديقاً للحزب.

ينشط الوزير السابق غطاس خوري ضمن اطار تكتل «الاعتدال الوطني» في العمل لمصلحة المرشح الرئاسي سليمان فرنجية.

لوحظ غياب المشاركة الايرانية البارزة في مهرجان ذكرى تغييب الامام الصدر على الرغم من وجود وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في بيروت، كما لوحظت عدم مشاركة السفير الايراني واقتصر التمثيل على احد دبلوماسيي السفارة.