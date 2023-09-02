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عناوين الصحف ليوم السبت 2 أيلول 2023

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الأخبار: اللامركزية لا تنهي عيوب المركز

زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12% | موازنة 2024: الضرائب والرسوم بالدولار

‎محاضر اجتماعات «العرب - سوريا»: أعطونا بالتفاوض ما لم نأخذه بالحرب

 

 

 


الديار: تقدم بالحوار بين حزب الله و«التيار» الذي قدم «لامركزية» مؤلفة من 30 قضاءً
لا رئيس للجمهورية في المدى القريب... فماذا سيحمل لودريان في جَعبته؟

 

 

 


نداء الوطن: عبد اللهيان التقى ممثّلي "الساحات" و"لا يتدخّل في لبنان"!
"حوار بري" يطوّق لودريان: رسالة إيرانية إلى ماكرون

 

 

 

 


اللواء: برّي ماضٍ في دعوته.. وامتعاض إيراني من ماكرون
100 قاضٍ للتوقُّف عن العمل.. و«اليونيفيل» تسعى لعدم التغيير على الأرض

 

 

 

 

البناء: عبد اللهيان: استمعت من نصرالله الى معادلات المنطقة… الحدود العراقية السورية ملك البلدين نجدد عروضنا الكهربائية للبنان الاتفاق السعودي الإيراني إيجابي للبنان لكن لا مبادرة ثنائية خاصة مبادرة بري تتفاعل: 95 نائباً يؤيدون… و10 يدرسون… وارتباك قواتي كتائبي للتسرّع بالرفض

 

 

 


النهار: المعارضة تصعّد: لا مرور للانتخاب بحوار

 

 

 

 


الجمهورية: جمود سياسي... في إنتظار الحوار

 

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi la mission de la Finul est devenue un enjeu (géo)politique

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