عبد اللهيان: أنصح السيد ماكرون بالتركيز على الوضع داخل فرنسا

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

دعا وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته لبنان أمس، الرئيس الفرنسي إلى التركيز على مشكلات فرنسا الداخلية بدلًا من انتقاد ايران. وقال: «أنصح السيد ماكرون بالتركيز على الوضع داخل فرنسا بدلًا من التدخل بمسائل في دول أخرى».

وعن لقائه الأمين العام لحزب السيد حسن نصر الله، قال عبد اللهيان انه سمع منه أنه «إذا بادر الكيان الصهيوني بأي حماقة، فإن المقاومة باستطاعتها أن تقلب الصفحة بالشكل الذي يكون وبالاً على هذا العدو».

وشدد عبد اللهيان أكثر من مرة على أن «الجمهورية الإسلامية لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية».