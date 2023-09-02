تحرك ايجابي على مستوى الاستحقاق الرئاسي... والحوار السعودي-الايراني مستمر

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اللافت، كان الكلام السعودي الايجابي من لبنان على تفاعل الرياض مع الملف اللبناني، الى جانب الرسالة الايجابية التي ارادت ايران ان توجهها الى المملكة العربية السعودية والى اصدقاء المملكة وحلفائها في لبنان، وايضا الى حلفاء طهران في بيروت، وهي ان الحوار السعودي-الايراني مستمر وعلى الجميع ان ياخذ ذلك في الحسبان. وخلاصة القول ان زيارة وزير الخارجية الايراني الى لبنان حسين امير عبد اللهيان في هذا التوقيت وفي هذا التعقيد وتزامنا مع دعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار، يدل الى ان هناك تحركا ايجابيا على مستوى الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ولكن النتائج لن تظهر في المدى القريب.