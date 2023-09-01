اللواء السيد يكشف عن " كارثة" !

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر منصة “إكس”: “شكاوى الناس عندنا! المدارس الخاصة ضاعفت أقساطها المدرسية للعام الدراسي القادم وتطلب من الاهالي الدفع امّا بالدولار او مجزّأة بين الدولار والليرة، والمدارس الرسمية شبه معدومة او تكون الاولوية فيها للنازحين كون الدفع عنهم يتم بالدولار،

والسؤال،

اين وزارة التربية من هذه الكارثة التي ستجعل فقراء لبنان بلا تعليم؟!

وعندما اقول فقراء لبنان أقصد كل الطبقة المتوسطة في لبنان التي تشكّل اليوم ٨٠٪ من الشعب اللبناني بعد إنهيار الرواتب والليرة!!

ثروة لبنان الفعلية في المنطقة والعالم هي العلم وليس الغاز والنفط في البحر،

واذا زالت هذه الثروة لا تعود هنالك قيمة للبنان…

اين استنفار الدولة والحكومة والمجلس النيابي من استدراك هذه الكارثة؟!

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العِلْمُ يرْفَعُ بيتاً لا عِمادَ لهُ

والجهلُ يهدِمُ بيتَ العِزِّ والشَرَفِ”.