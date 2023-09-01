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عبد اللهيان من لبنان: إيران مستعدة لإرسال الفرق الفنية والتجهيزات لإنشاء معامل للطاقة بقوة 2000 ميغاوات

1
SEPTEMBER
2023
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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يؤكّد أنّ بلاده مُستمرة في دعم محور المقاومة لمصلحة لبنان في مواجهة الأطماع الإسرائيلية.


أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أنّ العلاقات بين طهران وبيروت عريقة واستراتيجية وممتازة.

وقال أمير عبد اللهيان خلال مؤتمرٍ صحافي عقده خلال زيارته لبنان إنّ طهران مُستمرة في دعم محور المقاومة حفاظاً على المصلحة الوطنية اللبنانية وشعوب المنطقة في مواجهة الأطماع الإسرائيلية.

ورفض وزير الخارجية الإيراني أيّ تدخلٍ خارجي يؤثر على اتخاذ القرارات السياسية في لبنان، معقباً أنّ إيران لم تتدخل يوماً في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أنّه انطلاقاً من توجيه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، انطلقت سياسة الانفتاح على دول المنطقة.

وأيّد أمير عبد اللهيان عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية مع السعودية، مضيفاً أنّ هناك حواراً مع دول أخرى لعودة العلاقات.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنّ هناك دولاً خفّضت مستوى علاقاتها مع إيران بعد قرار الرياض قطع العلاقات مع طهران.

وكشف أمير عبد اللهيان أنّه خلال لقاءاته مع المسؤولين السعوديين سمع مقترحاتٍ تتعلق بالشؤون الإقليمية ومنها اللبنانية، متابعاً أنّ طهران خاضت حواراتٍ بنّاءة مع المسؤولين السعوديين بشأن آفاق تحسين العلاقات بين البلدين.

وأوضح أمير عبد اللهيان أنّ "موضوع قبول الهبات الإيرانية بحاجةٍ إلى قرار من السلطات اللبنانية".

وشدد أمير عبد اللهيان على أنّه وفور قبول الهبة، فإنّ إيران مُستعدّة لإرسال الفرق الفنية والتجهيزات لإنشاء معامل للطاقة بقوة 2000 ميغاوات.


وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنّ الولايات المتحدة قدّمت وعوداً فضفاضة للبنان بشأن مسألة الطاقة لكن مسألة استجرار الغاز لم تصل إلى نتيجة.

وأضاف أمير عبد اللهيان أنّه "لو استجابت الدولة اللبنانية بقبول الهبة الإيرانية منذ سنوات لكانت قضية الطاقة قد جرى حلّها الآن"، مشدداً على أنّ "كل الشركات الإيرانية مُستعدّة لتقديم المساعدة الفنية والهندسية والطبية باتجاه دعم حالة الإعمار التي يشهدها لبنان".

ورحّب وزير الخارجية الإيراني بأيّ مبادرةٍ لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، متابعاً أنّ طهران قدّمت قادة شهداء في سبيل الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال مواجهة الإرهاب.

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