ما صحة خبر تأخير العام الدراسي؟

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نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية صحّة ما يتم نشره من مقالات وتحليلات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل، حول تأخير العام الدراسي في المدارس الرسمية، أو عدم توافر الاموال لهذه الغاية، لافتاً إلى أن أخبار الوزارة تصدر بتصريحات مباشرة على لسان وزير التربية والتعليم العالي، أو من يكلفه بذلك، أو عبر بيانات رسمية تصدر عن المكتب الإعلامي.

وأكد المكتب أن لا صحة لما يسمى مصادر الوزارة أو مصادر مطلعة وما يشبهها من تسميات، سيما وأن وزير التربية يواصل اتصالاته مع المعنيين لتأمين الاعتمادات التي قررها مجلس الوزراء للتربية في الوقت المناسب، وأنه مع المعلمين في صف واحد وليس في مواجهتهم، وبالتالي فإن كل مساعيه تصب في هذا الاتجاه.